Son Mühür- Haluk Bilginer, sokakta karşılaştığı hayranlarıyla ilgilenmeye devam etti. Magazin Kuryesi'nde yer alan habere göre, ünlü oyuncu, hayranlarının fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi. Ayrıca, bazı sevenleriyle sohbet eden Bilginer, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Elini öpmek isteyen hayranına tepki gösterdi

O anlardan birinde ise bir hayranı, Haluk Bilginer’in elini öpmek istedi. Ancak Bilginer, bu duruma anında tepki göstererek, "Baban hariç kimsenin elini öpme" şeklinde bir uyarı yaptı. Hayranı ise, "Babam rahmetli oldu" diyerek karşılık verdi. Bu samimi diyalog, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada gündem oldu

Haluk Bilginer’in hayranıyla yaşadığı bu anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı ve büyük bir etkileşim aldı. Ünlü oyuncunun hayranlarına gösterdiği sıcak yaklaşım ve uyarısı, takipçileri tarafından takdirle karşılandı.