Batı Afrika kökenli “mucize meyve”, son yıllarda özellikle farklı tat deneyimleri arayanların ilgisini çekiyor. Küçük ve kırmızı yapısıyla dikkat çeken bu meyve, kendi başına hafif şekerli bir tada sahip olsa da asıl etkisini sonrasında gösteriyor. Meyveyi tüketen kişiler, ardından yedikleri limon, sirke gibi ekşi gıdaları beklenmedik şekilde tatlı olarak algılıyor.

Dilde başlayan değişim

Bu ilginç etkinin arkasında “miraculin” adı verilen bir protein bulunuyor. Meyve çiğnendikten sonra dil yüzeyini kaplayan bu protein, tat alma reseptörlerine bağlanıyor. Normal şartlarda ekşi olarak algılanan tatlar, ağız içindeki pH seviyesi düştüğünde farklı yorumlanıyor. Beyin, gelen sinyalleri tatlı olarak değerlendiriyor. Kısacası tat değişimi dilde başlıyor, algı ise beyinde şekilleniyor.

Etkisi ne kadar sürüyor?

Mucize meyvenin etkisi kalıcı değil. Yapılan gözlemlere göre bu değişim yaklaşık 30 dakika ile 1 saat arasında devam ediyor. Bu süre içinde tüketilen hemen her ekşi yiyecek, alışılmadık şekilde tatlı hissediliyor. Ancak sıcak içeceklerin bu etkiyi daha hızlı sonlandırdığı belirtiliyor.

Sadece eğlence değil

Bu meyve ilk bakışta sadece ilginç bir deneyim gibi görülse de farklı alanlarda da dikkat çekiyor. Şeker tüketimini azaltmak isteyenler için alternatif bir yöntem olarak değerlendiriliyor. Öte yandan kemoterapi sürecindeki bazı hastalarda oluşan metalik tadı baskılayarak iştahı artırdığına dair gözlemler de bulunuyor.

Dikkat edilmesi gerekenler

Mucize meyvenin bilinen ciddi bir yan etkisi bulunmuyor. Ancak uzmanlar önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Tat algısı değişse de mide aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle aşırı miktarda asidik gıda tüketimi mide yanmasına yol açabilir. Bu durum bazen göz ardı edilebiliyor ve küçük bir risk oluşturabiliyor.

Öte yandan bu deneyimi yaşayanlar, limon, greyfurt ve çilek gibi yiyeceklerle farklı tat kombinasyonlarını denemeyi tercih ediyor. Hatta bazıları acı sosun bile tatlı bir aromaya dönüştüğünü ifade ediyor.

Kısacası mucize meyve, doğanın sunduğu en ilginç deneyimlerden biri olarak öne çıkıyor. Tat duyusunu geçici olarak değiştiren bu meyve, hem merak uyandırıyor hem de farklı kullanım alanlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.