İlk kayıt ve kayıt yenileme sürecinin devam etmesiyle birlikte birinci dönem sınavlarına dair heyecanlı bekleyiş nihayet sona erdi. İnternet üzerinden arama motorlarında "AÖL 1. dönem sınavları ne zaman", "Açık Lise sınavları saat kaçta" ve "AÖL sınav giriş belgesi nereden alınır" sorguları büyük bir hızla artıyor. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinesinde yürütülen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) eğitim maratonu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için resmen işlemeye başladı. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 12 Ekim 2026 tarihi mesai bitimine kadar tüm hızıyla sürerken, öğrenciler bir yandan da yaklaşan sınav süreci için hazırlıklara girişti. Milyonlarca adayı yakından ilgilendiren sınav tarihleri ve oturum saatleri Bakanlık tarafından duyuruldu. Özellikle çalışan ya da çeşitli sebeplerle örgün eğitime devam edemeyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği AÖL sistemi, bu yıl da çok geniş bir katılıma sahne oluyor. Adaylar şimdi "2026 AÖL 1. dönem sınavları hangi gün yapılacak" ve "Açık Lise sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır" sorularının peşine düştü. Sınava katılım için hayati önem taşıyan kurallar ve fotoğraflı giriş belgesi şartı gibi detaylar da tam anlamıyla netleşti.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

MEB tarafından yayımlanan resmi sınav uygulama takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavları aralık ayında organize edilecek. Öğrenciler, 20 Aralık 2026 Pazar günü sınav salonlarında ter dökecek. Sınavlar 81 ilde ve Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınav toplamda iki ayrı oturum şeklinde planlandı. Birinci oturum sabah saat 10.00'da, ikinci oturum ise aynı gün öğleden sonra saat 14.00'te başlayacak.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK, NEREDEN ALINIR?

Sınava hazırlanan adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınav yerlerinin ne zaman belli olacağıydı. Yazılı sınava katılacak tüm öğrenciler, sınav giriş belgelerine 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren ulaşabilecek. Adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi adresi olan 'aolweb.meb.gov.tr' üzerinden öğrenci girişi yapacak. Sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giren öğrenciler, fotoğraflı sınav belgelerinin dökümünü kolayca çıkarabilecek.

AÖL SINAVINA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTİK KURALLAR NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı, sınava katılım koşulları hakkında öğrencilere çok önemli uyarılarda bulundu. Adayların sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında mutlaka fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik kartı bulundurması şart koşuldu. Sınav giriş belgesinde fotoğrafı yer almayan öğrenciler kesinlikle sınav binalarına alınmayacak. Bu kural nedeniyle öğrencilerin AÖL Bilgi Yönetim Sistemi'ne girerek fotoğraflarını acilen kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Eğer sistemde güncel bir fotoğrafınız yoksa, vakit kaybetmeden en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne giderek güncel fotoğrafınızı sisteme yükletmeniz gerekiyor. Aksi halde sınav hakkınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.