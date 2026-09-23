Kamu kurumlarında sınav engeline takılmadan iş imkanı arayan vatandaşlar için eylül ayının en dikkat çeken ilanı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 3 bin 500'ü aşkın kişinin geçici olarak istihdam edileceğinin ilan edilmesiyle birlikte başvuru kanallarında yoğunluk yaşanıyor. Üniversitelerin açılış döneminde özellikle KYK yurtlarındaki temizlik, bakım ve düzen işlerinde görev almak isteyen binlerce kişi, "GSB TYP kura çekimi ne zaman", "KYK yurtlarına personel alımı kontenjan dağılımı" ve "İŞKUR e-Şube başvuru ekranı" başlıklarıyla süreci adım adım takip ediyor.

GSB KPSS ŞARTSIZ TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlığın yayımladığı ilana göre adaylarda herhangi bir KPSS puanı şartı aranmıyor. Ancak İŞKUR'un yürüttüğü Toplum Yararına Program kuralları gereği katılımcıların sağlaması gereken belirli kriterler bulunuyor. Başvuru yapacak kişilerin taşıması gereken temel koşullar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı işsiz statüsünde bulunmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Yaşlılık veya malullük aylığı gibi emekli maaşı almıyor olmak,

Açık öğretim öğrencileri hariç olmak üzere örgün eğitimde öğrenci olmamak.

Tüm bu kriterlerin yanı sıra programın en kritik şartlarından biri hane geliri olarak öne çıkıyor. Başvuran kişinin ikamet ettiği hanenin toplam gelirinin, net asgari ücretin 1,5 katını geçmemesi şartı aranıyor. Gelir sınırını aşan hanelerden yapılan başvurular sistem tarafından eleniyor.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK VE ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Program kapsamında istihdam edilecek personeller Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri, gençlik merkezleri ve KYK yurtlarında temizlik, bakım ve destek hizmetlerinde görev alıyor. İlanlar Türkiye genelinde 30 şehri kapsayacak biçimde etap etap yayımlanıyor. Kontenjan açılan şehirler arasında Ankara, Antalya, Hatay, Kayseri, Konya, Adana ve Kahramanmaraş gibi büyük iller yer alıyor.

Toplamda 3.165'i aşkın personelin yerleştirileceği bu programlarda katılımcıların çalışma süresi 6 ay olarak belirlendi. Adayların işe giriş süreçleri ise noter huzurunda çekilecek kura ya da liste yöntemi ile netleşecek. Noter kurasının ardından nihai listeler il müdürlükleri tarafından ilan edilecek.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Toplum Yararına Program ilanlarına müracaatlar tamamen elektronik ortam üzerinden alınıyor. Adaylar başvurularını şu adımları izleyerek kolayca gerçekleştirebiliyor:

İŞKUR e-Şube portalına (esube.iskur.gov.tr) e-Devlet şifresi veya İŞKUR bilgileriyle giriş yapın. Ana sayfada bulunan "Online İşlemler" bölümünden "Aranan TYP İlanları" sekmesine tıklayın. Açılan arama ekranında ikamet ettiğiniz ili veya ilgilendiğiniz ilan numarasını seçerek arama butonuna basın. Listelenen GSB TYP ilanını inceleyip şartları karşılıyorsanız onay kutusunu işaretleyerek başvurunuzu tamamlayın.

İnternet erişimi olmayan ya da online işlem yapamayan adaylar, ALO 170 çalışma hayatı iletişim hattını arayarak veya en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü ile Hizmet Merkezlerine bizzat giderek kayıt işlemlerini yaptırabiliyor.