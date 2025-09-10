İspanya hükümeti, halk sağlığını önceliklendiren tarihi bir adım atarak, kafe ve restoran terasları da dahil olmak üzere birçok açık alanda sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını yasaklamayı öngören bir yasa tasarısını onayladı. Bu tasarı, mevcut yasal düzenlemelerin kapsamını genişleterek, tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden toplumu daha fazla korumayı amaçlıyor. Onaylanan tasarı, şimdi istişare sürecinden sonra İspanya parlamentosunun oylamasına sunulacak.

Teraslardan stadyumlara, geniş kapsamlı yasak

Yeni düzenleme, sigara ve elektronik sigaraları da kapsayacak şekilde oldukça geniş bir alanı hedef alıyor. Tasarıya göre, artık kafe ve restoran teraslarında, otobüs duraklarında, stadyumlarda, konser ve kutlama gibi toplu etkinlik alanlarında sigara içilemeyecek. Ayrıca, üniversite kampüsleri ve sağlık kuruluşlarının yakın çevresi de yasak kapsamına alınacak. Bu adımla, özellikle gençlerin tütün ürünlerine erişimini zorlaştırmak ve tütün kullanımına bağlı sağlık sorunlarının önüne geçmek hedefleniyor. Sağlık Bakanı Monica Garcia, "Halkımızın sağlığını her zaman özel çıkarlardan önde tutacağız. Herkesin temiz hava soluma, daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam sürme hakkı vardır," diyerek kararın gerekçesini vurguladı. Ancak, tasarının tütün ürünlerinin paketlerindeki marka ve logoların kaldırılması gibi sadeleştirme adımlarını içermemesi dikkat çekti.

Sektörden tepki, ölümler endişe verici

Bu önemli sağlık girişimi, İspanya'daki konaklama sektöründen tepkilere neden oldu. İşletmeciler, yıl boyunca yoğun şekilde kullanılan açık hava teraslarının, özellikle sigara kullanan müşteriler için önemli bir cazibe merkezi olduğunu ve yasağın bu sektörü olumsuz etkileyeceğini savundu. Ancak, İspanya'da her yıl yaklaşık 50.000 kişinin sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği gerçeği, hükümetin bu kararı alma konusundaki kararlılığını pekiştiriyor. Ülkede 2011 yılından bu yana kapalı alanlarda sigara içmek zaten yasak. Onaylanan bu yeni tasarı, Fransa'da geçtiğimiz temmuz ayında yürürlüğe giren benzer bir yasaktan daha kapsamlı olmasıyla da öne çıkıyor; zira Fransa'daki düzenleme kafe teraslarını ve elektronik sigaraları yasak kapsamına almamıştı.