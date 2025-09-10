Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son 12 aylık kuraklık haritası, Türkiye’nin büyük bir bölümünde ciddi kuraklık koşullarının hakim olduğunu ortaya koydu. İç Anadolu, Ege’nin iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede alarm seviyesinde kuraklık gözlemlenirken, Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu’da yağışlar normal seviyelerde seyretti.

Kuraklık haritası şiddetli ve olağanüstü seviyede

MGM’nin Ağustos 2024 – Temmuz 2025 dönemini kapsayan kuraklık raporuna göre, Türkiye’nin geniş alanları “şiddetli” ve “olağanüstü kurak” kategorisinde yer aldı. Uzmanlar, özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki su kaynakları ve tarımsal üretim açısından riskin arttığına dikkat çekiyor.

İç Anadolu’da kritik durum

Haritaya göre, İç Anadolu’nun büyük bir kısmı olağanüstü kuraklıkla karşı karşıya. Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri’nin çoğu ile Yozgat, Kırıkkale ve Ankara çevresi, ülke genelinde en yüksek kuraklık seviyesine sahip bölgeler arasında bulunuyor.

Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri kuraklıkla mücadele ediyor

Ege Bölgesi’nde Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevresi, kuraklığın en yoğun hissedildiği iller arasında yer alıyor. Akdeniz’in iç kesimlerinde ise Isparta, Burdur ve Antalya’nın kuzeydoğusunda kuraklık seviyesi yüksek.

Güneydoğu Anadolu’da durum kötü

Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır çevresi “çok şiddetli kuraklık” kategorisine girerken, Hakkari ve Şırnak çevresi “aşırı kurak” seviyede bulunuyor. Malatya ve Elazığ ise orta derecede kuraklık ile sınıflandırıldı.

Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu daha iyi durumda

Doğu Karadeniz’de Rize, Trabzon ve Artvin ile Erzurum ve Kars çevresinde yağışlar normal seviyelerde. Batı Karadeniz’de Zonguldak, Bartın ve Sinop çevresinde ise hafif nemli değerler gözlemlendi.

Marmara Bölgesi’nde farklı kuraklık seviyeleri

Trakya ve Edirne çevresi aşırı kuraklık yaşarken, İstanbul ve çevresi orta ile şiddetli kuraklık arasında değişiyor. Güney Marmara’da Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kuraklığın etkisi artmış durumda.

Türkiye genelinde kuraklık riski yükseliyor

MGM’nin raporu, Türkiye’nin büyük bölümünde kuraklık baskısının ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle İç Anadolu, Güneydoğu ve Batı bölgelerinde su kaynaklarının ve tarımsal üretimin giderek daha fazla risk altında olduğuna dikkat çekiyor.