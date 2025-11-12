Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut’un (39) ailesi, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi’nde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor. Şehidin babası Ünal Aykut, "Perişan olduk. Evladımız vatan uğruna şehit oldu. Bunun için gururluyum" ifadelerini kullandı.

Oğlu ile son telefon görüşmesi

İki çocuk babası Ünal Aykut, Azerbaycan’da görevde bulunduğu dönemde oğluyla yaptığı son telefon konuşmasını paylaştı. Ünal Aykut, "Kazadan bir gün önce akşam saatlerinde konuştuk. Oğlu, bavulunu hazırladığını ve görevlerini başarıyla tamamladıklarını söyledi. Çocuklarımı çok özlemiş, kardeş ülke olduğundan memnuniyetle karşılandıklarını anlattı" dedi.

"Aralarında oğlumun olmadığını umdum"

Ünal Aykut, uçağın düşmesinden önce haberi olmadığını belirterek, "Sabah işten dönüp televizyonu açtığımda Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı ve şehitlerimiz olduğunu duyduk. Aralarında oğlumun olmadığını umdum. Türkiye’ye sürpriz yapmak için geleceğini düşünüyorduk ama maalesef acı haber geldi" ifadelerini kullandı.

Oğlunun asker olma hikayesi

Astsubayın askerlik mesleğine olan ilgisine de değinen Ünal Aykut, "Oğlum Meslek Yüksekokulu’nu bitirdi. Ona sınavlara girip subay ya da astsubay olmasını tavsiye ettim. Sınavları kazandı ve astsubay oldu. Mesleğini çok seviyordu" diye konuştu.

Şehit babalarından teselli

Taziye sırasında Ünal Aykut’u, 2020’de Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan Sözleşmeli Er Birhan Er’in babası İhsan Er teselli etti. Aynı mahallede yaşayan şehit babası, acıyı paylaşarak Ünal Aykut’a destek olmaya çalıştı. Ünal Aykut, "Allah sabır versin, şimdi ben onların acısını yaşıyorum" dedi.