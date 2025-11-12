Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerden biri olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın (31) baba ocağında büyük bir acı yaşanıyor.

Şehidin Bilecik Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak’ta yaşayan ailesine dün akşam saatlerinde acı haber verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalle sessizliğe büründü.

“Çok sis var baba, uçağımız geldi”

Oğluyla uçağa binmeden hemen önce konuştuğunu söyleyen baba Ali Ongan, o anları gözyaşlarıyla anlattı. Baba Ongan, “Bana, ‘Kıyafetlerimi giydim, çok sis var baba, uçağımız geldi’ dedi.

‘Ne zaman çıkacaksınız?’ diye sordum, ‘Ben gelince seni ararım’ dedi. Ama gelmedi… Oğlum hala yok. Getirsinler oğlumu” diyerek feryat etti.

Cumhuriyet Mahallesi yasa büründü

Şehit haberinin duyulmasının ardından Cumhuriyet Mahallesi adeta hüzne boğuldu. Komşular, Ongan ailesinin evine akın ederken, Bilecik Belediyesi ekipleri eve Türk bayrağı astı. Aile yakınları ve komşular, anne Hatice Ongan ile baba Ali Ongan’a taziyede bulundu.