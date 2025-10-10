Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz şehit oldu. Eryılmaz’ın Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve acı haberin memleketinde büyük üzüntüye yol açtığı öğrenildi.

Kaza ayrıntıları

Kaza, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’nde saat 11.10 sıralarında Vakıf Köprüsü üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sivil jandarma aracı olan 54 EP 891 plakalı SUV araç ile 54 ABC 591 plakalı otomobil karşılıklı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, jandarma aracında bulunan Hakkı Eryılmaz ve Tacettin Gün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki iki kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şehit haberi memleketi Manisa’ya ulaştı

Şehit Hakkı Eryılmaz’ın acı haberi, baba ocağı Yeğenoba Mahallesi’ne ulaştı. Ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, evin önüne Türk bayrağı asıldı.

Manisa Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eryılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı:

"Sakarya Akyazı’da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Manisalı hemşehrimiz, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileriz. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun.