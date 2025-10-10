Son Mühür - Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde çevre ve halk sağlığını tehdit eden çöp evi temizledi. Atıklar ekipler tarafından tamamen tahliye edildi.

Halk sağlığı için hızlı müdahale

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, İstiklal Mahallesi Selvili Sokak’ta bulunan bir apartmanın zemin katındaki çöp evde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ev ve atıl durumdaki arka bahçede biriken çöpler, ekiplerin titiz çalışmasıyla tahliye edildi. Mahalle sakinlerine rahatsızlık veren kötü koku ve çevre kirliliği ortadan kaldırıldı.

Erbaş Ser: “Kentimizin temiz kalması için çalışıyoruz”

Temizlik çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, çevre sağlığının korunmasına büyük önem verdiklerini belirtti: “Çevre ve halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen, vatandaşlarımıza rahatsızlık veren bir çöp evin daha temizliği ekiplerimizce yapıldı. Mahallelerimizin, sokaklarımızın ve dolayısıyla kentimizin temiz kalması adına çalışmalarımıza özenle devam ediyoruz. Bu konuda belediyemiz üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeyi sürdürecektir.”