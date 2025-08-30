Son Mühür/Merve Turan- İzmir’in Konak ilçesinde bugün sabah saat 07.55’te, Konak Meydanı yakınındaki bir parkta uzun süredir bir kişinin yerde yattığı ihbarı polis ekiplerine ulaştı. Olay yerine polisle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi. İlk müdahale için gelen ambulans ekibi, şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İlk incelemelerde doğal ölüm ihtimali

Polis ekipleri, olay yerindeki ilk gözlemlerinde ölümün doğal yollarla gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Kesin ölüm sebebi, yapılacak adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Şahsın kimliği belirlendi

Olay yerindeki incelemeler sonucunda, şahsın 1964 doğumlu N. D. olduğu tespit edildi. Herhangi bir cinayet şüphesine rastlanmadığı ve şahsın adli sicil kaydının bulunmadığı belirtildi.

Adli Tıp Raporu bekleniyor

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, N. D.’nin ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için adli tıp raporu bekleniyor.