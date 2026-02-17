Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Musaca Mahallesi’nde 28 Haziran 2025’te çıkan orman yangınından etkilenen alanların yeniden doğaya kazandırılması için yürütülen ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangından zarar gören sahaların yeniden orman varlığına kazandırılması amacıyla kapsamlı bir rehabilitasyon programının uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda bugüne kadar 3 bin 963 kilogram tohumun toprakla buluşturulduğu ifade edildi.

2 milyon 325 bin fidan hedefi

Açıklamada, çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar devam edeceği, bu süre içinde toplam 2 milyon 325 bin adet fidanın dikilmesinin planlandığı kaydedildi. Yürütülen çalışmalarla birlikte yangında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi ve bölgenin doğal yapısının korunması amaçlanıyor.

Ekosistem yeniden canlanacak

Yetkililer, sürdürülen ağaçlandırma faaliyetleri sayesinde ekosistemin yeniden canlandırılacağını ve doğal dengenin korunacağını vurguladı. Çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda aralıksız sürdürüleceği bildirildi.