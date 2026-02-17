Ramazan ayının ilk günleriyle birlikte balık tezgâhlarında hareketlilik başladı. İftar menüsü arayışındaki vatandaşlar, balık tüketimi konusunda “şifa mı, susuzluk mu” ikilemi yaşadı. Balıkçı esnafı, satışların ilk günlerde durgun seyrettiğini ancak ilerleyen günlerde talebin arttığını ifade etti.

“Balık mideyi yormaz”

İzmir Kemeraltı Havra Sokağı’nda balıkçılık yapan Batuhan Ergün, balığın Ramazan sofraları için uygun bir seçenek olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Balık, kırmızı ete göre çok daha hafif. Mideyi yormaz. Özellikle çalışan vatandaşlar için fırında çipura ya da levrek 20 dakikada iftara hazır hale geliyor. Sahurda değil ama iftarda en sağlıklı tercihlerden biri balıktır.”

Vatandaşlar ikiye bölündü

Bazı vatandaşlar balığın susattığını savunarak iftar sofralarında mesafeli durduklarını dile getirdi. Görüşlerini paylaşan bir vatandaş, “Balığı çok seviyoruz ancak iftarda yediğimizde gece boyunca su ihtiyacı hissediyoruz. Ertesi gün oruçta zorlanmamak için genelde hafta sonlarını tercih ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Balığı tercih eden bir başka kesim ise ağır ve yağlı yemekler yerine balık tüketmenin daha rahat bir oruç süreci sağladığını belirtti. Bu görüşü savunan vatandaşlar, balıkla yapılan iftarın ardından ertesi güne daha dinç uyandıklarını söyledi.

Salata vurgusu

Uzmanlar ise balık tüketildiğinde yanında bol salata tercih edilmesinin vücudun sıvı dengesini desteklediğine dikkat çekti. Dengeli bir iftar menüsüyle balığın Ramazan ayında da güvenle tüketilebileceği vurgulandı.