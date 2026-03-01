TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta İzmir derbisi heyecanı Alsancak’ta yaşandı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan karşılaşmada Karşıyaka, ezeli rakibi Altay’ı 3-1 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

Yeşil-kırmızılı ekip bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini alırken, son 5 maçta namağlup dördüncü kez sahadan üç puanla ayrıldı.

Ömer Faruk derbiye damga vurdu

Karşıyaka’da maça iki santrforla başlayan teknik heyetin tercihi sonuç verdi. Ömer Faruk, attığı iki golle derbinin yıldızı oldu.

8’inci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen golcü oyuncu, 10’uncu dakikada takımını öne geçirdi. İlk yarının son bölümünde bir fırsattan yararlanamayan Karşıyaka, ikinci yarıya hızlı başladı.

47’nci dakikada gelişine yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkaran Ömer Faruk, tribünleri ayağa kaldırdı.

Altay umutlandı ama yetmedi

64’üncü dakikada Altay, duran top organizasyonunda Karşıyakalı oyuncunun kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. Siyah-beyazlılar bu golle umutlansa da Karşıyaka çabuk cevap verdi.

67’nci dakikada Erhan’ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Alpay, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hata yapmadı ve skoru 3-1’e taşıdı.

Tribünlerde duygusal anlar

Karşıyaka taraftarı, geçtiğimiz ay trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki taraftar Serhat Devrim Çağıl’ı unutmadı. Maç öncesi maraton tribününde pankartlar açılırken, genç taraftar için bestelenen şarkı statta çalındı.

Altaylı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününü doldurdu. Derbide iki takım taraftarları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Puan durumu nasıl şekillendi?

Bu galibiyetle Karşıyaka puanını 50’ye yükselterek Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini korudu.

Galibiyet hasreti üç maça çıkan Altay ise 20 puanda kalarak alt sıralardan kurtulma mücadelesini sürdürdü.

İzmir derbisi, hem saha içindeki mücadele hem de tribün atmosferiyle sezonun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri oldu.