Son Mühür - Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Aboubakar’ın sağlık kontrolleri ve resmi imza için bugün Bakü’ye gittiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta yükselmişti

Kariyerinde önemli başarılar elde eden tecrübeli forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı 117 maçta 60 gol atıp 14 asist yaptı. Siyah-beyazlı taraftarların hafızasında yer eden Aboubakar, Hatayspor formasıyla ise 28 maçta 8 gol ve 2 asist kaydetti.

Yeni takımı belli oldu

Hatayspor’dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 5 aydır takımsız kalan Kamerunlu futbolcu, yeniden futbola dönüş yapmaya hazırlanıyor. Neftçi Bakü ile imzalanacak bu sözleşme, Aboubakar’ın kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak.