Milli okçu Emircan Haney, Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finali’nde erkekler makaralı yay kategorisinde altın madalyaya uzandı. Haney, çeyrek finalde Fransız Nicolas Girard’ı 147-146, yarı finalde ise Hollandalı Mike Schloesser’ı beraberlik atışlarında geçerek finale yükseldi. Finalde Danimarkalı Mathias Fullerton’ı 149-148 mağlup eden milli sporcu, kariyerinin Dünya Kupası’ndaki ilk altın madalyasını Türkiye'ye kazandırdı.

Performansı ile göz doldurdu

Emircan Haney, bu sezon bireysel olarak Dünya Kupası'nın Antalya etabında bronz, Madrid etabında ise gümüş madalya kazanmıştı. Çin’deki final ayağında kadınlar makaralı yay kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Hazal Burun ise çeyrek finalde Meksikalı Andrea Becerra’ya mağlup olarak elendi. Erkekler klasik yayda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, yarın gerçekleştirilecek müsabakalarda Türkiye adına yarışacak. Dünya Kupası Finalleri’nde her kategoride yalnızca en iyi 8 sporcu mücadele etme hakkı elde ediyor.