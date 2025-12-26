TRT 1 ekranlarının yeni sezon yapımlarından "Taşacak Bu Deniz", güçlü oyuncu kadrosu ve Karadeniz'in atmosferini yansıtan hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizinin en renkli figürlerinden biri olan ve köy halkı tarafından "Naklen" lakabıyla anılan Bedriye karakteri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Furtuna Köyü'nün haber kaynağı olarak nitelendirilen bu karaktere, tiyatro ve sinema dünyasının deneyimli ismi Nilüfer Kılıçarslan hayat veriyor.

Bedriye karakterinin hızı, abartılı tepkileri ve olaylara yaklaşımı, dizinin mizah dozunu artıran unsurların başında geliyor. Ancak karakter, sadece güldüren yönüyle değil, suça bulaşan oğlu Behçet ile olan dramatik ilişkisiyle de hikayeye derinlik katıyor. İzleyiciler, hem komik hem de trajik anları başarıyla yansıtan Nilüfer Kılıçarslan'ın kariyerini ve geçmiş projelerini mercek altına aldı.

Nilüfer Kılıçarslan Kimdir?

1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nilüfer Kılıçarslan, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde adım attı. Sanat yaşamının temellerini Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu bünyesinde atan Kılıçarslan, burada uzun yıllar hem oyuncu hem de sanat emekçisi olarak görev yaptı. Ekran yolculuğuna 2007 yapımı "Duşun Altında" adlı kısa filmle başlayan deneyimli oyuncu, disiplinli çalışma tarzı ve karakter oyunculuğundaki başarısıyla tanınıyor.

56 yaşındaki sanatçı, özellikle şive gerektiren rollerdeki performansı ve "anne" karakterlerine kattığı derinlikle yapımcıların tercih ettiği isimler arasında yer alıyor. Kılıçarslan, kariyeri boyunca "Güllerin Savaşı", "Şevkat Yerimdar" ve "Sefirin Kızı" gibi popüler televizyon dizilerinde önemli roller üstlendi.

Kariyeri ve Oynadığı Diziler

Nilüfer Kılıçarslan, televizyon dünyasında geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan çıkışını 2014 yılında "Güllerin Savaşı" dizisindeki Pakize karakteriyle yaptı. Ardından 2019-2021 yılları arasında "Sefirin Kızı" dizisinde canlandırdığı Atike karakteriyle hafızalara kazındı. Son dönemde "Yalı Çapkını" dizisinde Sacide rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, 2025 yılı itibarıyla "Taşacak Bu Deniz" kadrosuna dahil oldu.

Sanatçı, televizyon projelerinin yanı sıra dijital platformlarda da boy gösterdi. Netflix yapımı "Terzi" ve Exxen'de yayınlanan "Hükümsüz" dizilerinde rol aldı. Tiyatro sahnesinden de kopmayan Kılıçarslan, "Şvayk", "Lüküs Hayat" ve "Sineklerin Tanrısı" gibi oyunlarda performans sergilemeye devam ediyor.

Özel Hayatında Acı Kayıp

Başarılı oyuncu, profesyonel hayatındaki yoğun temposunun yanı sıra yakın zamanda yaşadığı büyük bir acıyla da gündeme geldi. Nilüfer Kılıçarslan, 2025 yılının Aralık ayında, 40 yıllık hayat arkadaşı olan eşini kaybetti. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Işıklar içinde uyu sevdiğim adam" paylaşımıyla eşine veda eden sanatçıya, sanat camiasından ve sevenlerinden çok sayıda taziye mesajı iletildi.