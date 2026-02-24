Kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte başvuru sahipleri, kendilerine ait çekiliş numarası üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor. Peki bu numara hangi yollarla sorgulanıyor? İşte adım adım tüm detaylar.

TOKİ başvuru numarası nasıl öğrenilir?

TOKİ başvuru numarası, konut veya iş yeri için ödeme yapıldığında düzenlenen banka dekontu üzerinde yer alıyor. Başvuru ücretini yatıran adaylar, bu dekont sayesinde kendilerine atanan numarayı görebiliyor. Ödeme ister banka şubesinden ister internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden yapılsın, dekont her durumda dijital ortamda erişilebilir durumda bulunuyor.

Banka dekontu dışında e-Devlet sistemi de başvuru numarasını öğrenmek için kullanılabilen önemli bir kanal. Kullanıcılar e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut / İş Yeri Başvurusu" bölümüne ulaşarak başvuru bilgilerini ve çekiliş numarasını görüntüleyebiliyor.

TOKİ banka başvuru numarası sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ banka başvuru numarası sorgulama işlemi için en pratik yol, ödeme yapılan bankadan alınan dekontun incelenmesi. Şubeden yapılan ödemelerde fiziki dekont, dijital kanallardan yapılan ödemelerde ise elektronik dekont üzerinden numara kontrol edilebiliyor.

e-Devlet platformu üzerinden sorgulama yapmak isteyenler ise ilgili menüye girdikten sonra başvuru durumu, kategori bilgisi ve çekiliş numarası gibi detaylara tek ekrandan ulaşabiliyor. Kura sonuçları açıklandığında bu numara ile isim listeleri karşılaştırılarak hak sahipliği kontrol edilebiliyor.

500 bin sosyal konut projesinde kura süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında farklı illerde kura çekilişleri aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru sahiplerinin hak kazanıp kazanmadığını öğrenebilmesi için çekiliş numarasını bilmesi büyük önem taşıyor. Son olarak Ankara ili için hak sahipliği listeleri yayımlandı ve binlerce kişi başvuru durumunu sorgulamak için harekete geçti. Sürecin sağlıklı ilerlemesi adına vatandaşların hem banka dekontlarını hem de e-Devlet bilgilerini güncel tutması tavsiye ediliyor. Herhangi bir sorun yaşanması halinde TOKİ'nin resmi iletişim kanalları üzerinden destek almak da mümkün.