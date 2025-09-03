Son Mühür - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, katıldığı canlı yayında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirilen son görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Öcalan'ın "Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir. Benim için orası ayrıdır" dediğini aktaran Buldan, şunları söyledi:

"Suriye'ye dair birkaç sefer bu belirlemeyi yaptı. Ama onun dışında Suriye ve Rojava'ya ilişkin bizimle bir değerlendirme yapmadığını ifade etmek istiyorum. Bunu ağırlıklı olarak devlet heyetiyle görüştüğünü, sorunu orada tartıştığını ve hatta eğer fırsat olursa, imkan olursa, fırsat yaratılırsa, orayla da bir iletişim kurmayı önemsediğini ifade ediyor. Evet, yani Rojava'yla bir iletişimin önemli olduğunu birkaç sefer vurguladı"

''Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamaz...''

"Kürtleri dışlamak, kazanımlarını yok etmek Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamaz. Kürt halkı için en büyük hassasiyet Rojava'dır. Türkiye'de demokratikleşme yönünde adımlar atılsa bile, Rojava'ya yapılacak bir operasyon Kürtler için büyük bir yıkım olur. Ne Kürtler ne de Sayın Öcalan bunu kabul eder. Türkiye meseleyi demokratik ve anayasal bir zeminde çözerse kazanan Türkiye olur"

Öcalan: ''Benim komisyona anlatacağım çok şey var''

"Şimdi komisyonun adaya gitmesi önemli. Çünkü sorunun aktörüyle bir görüşme gerçekleştirecek. Her iki taraf açısından da aktörler var ortada. İşte PKK'nın baş müzakerecim dediği Öcalan var. Evet. İşin asıl muhatabı, aktörü Öcalan var. Öcalan çağrı yapmamış olsaydı, PKK'ya kongrenizi toplayın, kendinizi feshedin dememiş olsaydı, PKK kongresini toplayıp kendisini fesheder miydi? Etmezdi. Bugüne kadar yaşananlar, aşama aşama geldiğimiz şu anki aşamaya gelmiş olur muyduk? Hayır gelmezdik. Bütün bunlar aslında Öcalan'ın yaptığı çağrıyla hayata geçen ve kendisinin, kendisini dinleyen bir örgüt var karşı tarafta. Dolayısıyla komisyonun gitmemesi, Öcalan'ı muhatap olarak görmemesi ve kendisini dinlememesi büyük bir hata... Şimdi Öcalan şunu ifade ediyor. Diyor ki benim komisyona anlatacağım çok şey var. Bunu söylüyor. Evet. Çok şey var"