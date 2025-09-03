Son Mühür- İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulunun görevden alınmasına karar verdi. Kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin atandı.

81 il başkanına İstanbul çağrısı

Mahkeme kararının ardından CHP Genel Merkezi, kritik süreci görüşmek üzere 81 il başkanını İstanbul’a çağırdı. Parti yönetimi, gelişmeleri yakından takip etmek ve örgüt içindeki birlikteliği korumak amacıyla geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı planladı.

Özgür Özel’in İstanbul programı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’in üniversite kaydını yaptıktan sonra İstanbul İl Başkanlığı binasına gitmesi bekleniyor. Özel’in ayrıca, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşeceği öğrenildi.

Gözler İstanbul’da

CHP’de yaşanan bu gelişmeler, parti tabanında büyük yankı uyandırdı. İl başkanlarının İstanbul’da bir araya gelmesiyle birlikte CHP’nin bundan sonraki yol haritasının netleşmesi bekleniyor.