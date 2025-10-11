Son Mühür - Son dönemde gündeme gelen “Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine engel oldu” iddialarına ilişkin olarak, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan açıklamalarda bulundu.

Buldan, 3 Ekim’de İmralı’da yapılan son görüşmeye atıfta bulunarak, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti:

"Ne bugün ne de geçmişte, iddia edildiği gibi Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili olumsuz bir söz söylenmedi. Aksine, Sayın Öcalan iki görüşme önce Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın hala tutuklu olmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Görüşme sonrası avukatları arayarak bu selamı ilettik. Bu konular ne bizim ne de Sayın Öcalan'ın gündeminde hiç olmadı"

''Ortalığı karıştırmak isteyen...''

Pervin Buldan, Öcalan ile Demirtaş arasında gerilim oluşturulmaya çalışıldığını öne sürerek, şu açıklamalarda bulundu: "Bu tür söylemler tamamen ortalığı karıştırmak isteyen, Sayın Öcalan ve Demirtaş'ı karşı karşıya getirmeyi amaçlayan çevrelerin iddialarıdır. Kimsenin bu tarz manipülasyonlara itibar etmemesi gerekir." Neler yaşanmıştı? Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Dairesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın Büyük Daire’de yeniden incelenmesini talep etti. Başvuru için son tarih 8 Ekim olarak belirlenmişti. Bakanlık, kararın kesinleşmesi için öngörülen üç aylık sürenin dolmasına bir gün kala temyiz başvurusunda bulundu.