Borçka ilçesinde yaşayan gurbetçi Ahmet Güner, yıllar önce araçla evine ulaşmak için İçkale Deresi üzerine asma köprü yaptırmıştı. Güner, Borçka-Hopa kara yolu üzerinde yerden 10 metre yükseklikte, 35 metre uzunluğunda ve 2,60 metre genişliğinde çelik halatlara bağlı ahşap köprünün her iki yönüne güvenlik gerekçesiyle demir kapı taktırdı.

Demir kapılara kilit vuran Güner, köprünün paslanmasını önlemek amacıyla üzerine çatı da monte etti. Derenin karşı yamacında Güner ailesine ait 6 eve ulaşımı sağlayan köprü, demir kapılı ve çatılı görünümüyle bölge sakinlerinin ve yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.

Beton köprü yapılması gerekildiğini belirtti

Mahalle sakinlerinden Niyazi Güner, asma köprü yerine beton köprünün yapılması gerektiğini ifade etti. Güner, “Önceden tek ev vardı ve kendi sorunumuzu kendimiz çözüyorduk. Yaya olarak geçiyorduk. Şimdi 6 hane ve 10 da aile var. Beton köprünün yapılması şart. Bir şeyler taşıyoruz ve köylü vatandaş da buradan geçiyor. Buradaki köprünün yapılması şart oldu. Eskiden imkanlarımızla bu kadar yapabildik. O aile, kendine özel köprü yaptı. Yazları gelir, açar geçerler, sonra da kapatır giderler” dedi.

Dere üzerinde başka bir asma köprüyü kullanan Mehmet Güner ise araçla köprüden geçerken sallandığını ifade etti. Mehmet Güner, “Ufak arabayla geçiliyor tabii. Burada doğdum, burada büyüdüm. Bu köprüye ‘Günerler Asma Köprüsü’ derler” diye konuştu.