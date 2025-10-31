Son Mühür - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna MHP’den hiç temsilci gönderilmemesi, AK Parti ile MHP arasındaki uzun süredir devam eden gerilimin ortaya çıktığı şeklinde yorumlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Anıtkabir’de partisini temsilen yer almayıp kurmaylarını görevlendirdi. Bu tutum, “siyasi bir mesafe mi yaratılıyor” sorularını gündeme getirdi. Kulislerde konuşulanlara göre, Cumhur İttifakı’ndaki gerilimin kökeni KKTC seçimlerine kadar uzanıyor.
Selvi'den çarpıcı çıkış
İktidar medyasından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün AK Parti’ye yönelik bir uyarı içeren yazı kaleme aldı. Selvi, Bahçeli’nin “kaybedilmemesi” gerektiğini vurguladı ve Bahçeli’nin iktidar açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekerek şunları yazdı:
''Bahçeli ile mahkemelik olan bir gazeteci olarak bunları yazıyorum. Benim için şahsımdan önce ülkem gelir. Bahçeli’nin tavrı önemli. AK Parti’nin ve Türkiye’nin Devlet Bahçeli’yi kaybetme lüksü yoktur. Siyasi istikrarın sürmesi açısından Cumhur İttifakı ortaklığı çok önemli.''
Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Erdoğan ile Bahçeli’nin, bugüne kadar yaşanan tüm krizleri başarılı bir şekilde çözdüğünü hatırlattı:
“Cumhur İttifakı’nda zaman zaman bu tür gel-gitler yaşandı. Ama Erdoğan ve Bahçeli’nin güçlü liderliği sayesinde bunlar aşıldı. Aşılmalı da.”
Selvi, İmralı Süreci’ne vurgu yaparak, “Özellikle ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde ikinci aşamaya geçilecek bir dönemde siyasi zaafa yol açabilecek en küçük bir hataya izin verilmemeli” ifadelerini kullandı. Ayrıca Bahçeli’nin partisinden ziyade devlete öncelik verdiğini belirten Selvi, “Devlet Bahçeli, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde partisinin zarar görmesini göze alarak, ‘Önce devletim sonra partim’ düsturuyla hareket etti.” dedi.