Son Mühür - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna MHP’den hiç temsilci gönderilmemesi, AK Parti ile MHP arasındaki uzun süredir devam eden gerilimin ortaya çıktığı şeklinde yorumlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Anıtkabir’de partisini temsilen yer almayıp kurmaylarını görevlendirdi. Bu tutum, “siyasi bir mesafe mi yaratılıyor” sorularını gündeme getirdi. Kulislerde konuşulanlara göre, Cumhur İttifakı’ndaki gerilimin kökeni KKTC seçimlerine kadar uzanıyor.

İktidar medyasından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün AK Parti’ye yönelik bir uyarı içeren yazı kaleme aldı. Selvi, Bahçeli’nin “kaybedilmemesi” gerektiğini vurguladı ve Bahçeli’nin iktidar açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekerek şunları yazdı:

''Bahçeli ile mahkemelik olan bir gazeteci olarak bunları yazıyorum. Benim için şahsımdan önce ülkem gelir. Bahçeli’nin tavrı önemli. AK Parti’nin ve Türkiye’nin Devlet Bahçeli’yi kaybetme lüksü yoktur. Siyasi istikrarın sürmesi açısından Cumhur İttifakı ortaklığı çok önemli.''