Abdulkadir Çay, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yönetim ve organizasyon alanında yüksek lisans yapmaya başladı. Kariyerinin ilk döneminde özel sektörde dış ticaret uzmanı olarak görev aldı. Bu süreçte yirmi beş farklı ülkede altmışın üzerinde seyahate katıldı ve dış ticaret alanında Türkiye’yi temsil etti. Yıllarca şirketlerin yeniden yapılandırılması ve çeşitli projelerde koordinatörlük yaptı. Aynı zamanda lise yıllarından itibaren sivil toplum kuruluşlarında aktif şekilde yer aldı.

Abdulkadir Çay Kimdir?

Abdulkadir Çay, sosyal bilimler temelli eğitimiyle ve iş dünyasındaki tecrübesiyle farklı alanlarda etkin oldu. Yönetici, koordinatör, sivil toplum gönüllüsü ve akademik araştırmacı kimliğiyle ön plana çıkıyor. Uzun yıllardır sosyal projelerde ve gençlik çalışmalarında aktif yer almaya devam ediyor.

Abdulkadir Çay, SETA Vakfı'nda 2013 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanma döneminde Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür olarak atandı. SETA Vakfı'nın ilk genel müdürü olarak görev aldı. Bu görev süresince vakfın kurumsal yapısının gelişmesine ve Türkiye'nin siyaset, ekonomi ve toplum alanlarındaki araştırmalarına katkı sundu. SETA bünyesinde yapılan araştırmaların, raporların ve saha çalışmalarının koordinasyonunu üstlendi. Görev yaptığı dönemde vakfın uluslararası ofislerinin açılması ve akademik işbirliklerinin gelişmesi için öncülük etti.

Çay, ayrıca Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nda (TÜRGEV) genel müdürlük yaptı. Medya, sivil toplum ve gençlik alanında katıldığı projeler ve görev aldığı kurumlar Türkiye’de sosyal ve ekonomik gelişim açısından önemli yere sahip. Aktif olarak sosyal medya ve kamuoyu iletişimini de sürdürüyor. Evli ve üç çocuk babası olan Abdulkadir Çay, akademik ve yöneticilik tecrübesiyle öne çıkıyor.

Eğitim ve Mesleki Deneyim

Abdulkadir Çay, kamu yönetimi eğitiminin ardından dış ticaret uzmanlığıyla başladığı iş yaşamında uluslararası deneyim kazandı. Birçok farklı ülkede dış ticaret alanında Türkiye’yi temsil etti. Şirket içi yeniden yapılandırmalarda ve sektörel projelerde koordinatör olarak önemli roller üstlendi.

Sivil Toplum ve Yöneticilik

Çay, lise yıllarından beri sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Bu tecrübeleri yönetim anlayışına yön verdi. SETA Vakfı’nda genel müdürlük görevine getirilen ilk kişi oldu ve kurumsal yapılanmayı oluşturdu. SETA’nın ulusal ve uluslararası alanda büyümesine katkı sundu.

Çalışma Anlayışı

SETA ve TÜRGEV gibi kurumlarda yöneticilik yapan Çay, kurumsal gelişim ve uluslararası işbirliği konularında çeşitli projelere liderlik etti. Akademik bir yaklaşımı ve disiplinli bir yönetim anlayışını benimsiyor. Türkiye genelinde STK alanında ve politika, ekonomi araştırmalarında aktif rol oynuyor.

Abdulkadir Çay, Türkiye'nin sivil toplum ve akademik dünyasında önemli bir yere sahip, yöneticilik ve kamuoyundaki etkisiyle dikkat çekiyor