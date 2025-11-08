İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelin, yer altına döşediği gizli kablolarla ana şebekeden doğrudan elektrik çektiği tespit edildi. Gediz Elektrik ekiplerinin yürüttüğü teknik takip ve denetim sonucu, otelin bir yılı aşkın süredir kaçak elektrik kullandığı ortaya çıkarıldı.

Şirketin enerji tüketiminde fark ettiği olağan dışı düşüş üzerine başlatılan teknik incelemede, otel sahiplerinin “brajman hattını” keserek işletme genel elektriğini ve restoran kısmını gizli hatta bağladığı, yalnızca aydınlatma bölümünü resmi şebekeye dahil ettiği belirlendi.

17 milyon liralık kayıp

Yapılan ölçüm ve hesaplamalara göre, otelin kaçak kullanım nedeniyle yaklaşık 17 milyon liralık elektrik bedelini ödemediği tespit edildi. Gediz Elektrik, elde edilen veriler doğrultusunda savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Otel hakkında yasal işlem başlatılırken, kaçak hat mühürlenerek devre dışı bırakıldı. Şirket yetkilileri, benzer olayların önlenmesi için Ege genelinde denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.

“Elektrik hırsızlığı kamu zararına neden oluyor”

Gediz Elektrik yetkilileri, olayın yalnızca şirket zararına değil, kamu kaynaklarının da kötüye kullanılmasına neden olduğunu belirtti. Açıklamada, kaçak elektrik kullanımıyla mücadelede sıfır tolerans politikası uygulandığı vurgulanarak, “Enerjinin adil paylaşımı için denetimlerimiz aralıksız sürecek.” ifadelerine yer verildi.