Son Mühür- Rusya ve Ukrayna arasında dördüncü yılına doğru yol alan savaş, Avrupa Birliği'yle Türkiye arasındaki mesafeyi kapatmaya devam ediyor.

Yunanistan'ın vetosuna rağmen Türkiye'yi SAFE programına alma hesapları yapan AB, Türkiye'ye göndereceği heyete Kasım ayı başında askeri bir danışman da ekledi.

Middle East Eye ve savunma konularında uzmanlaşmış Turdef'in haberlerine göre Avrupa Birliğ Ankara'daki eski Polonya Savunma Ataşesi Albay Adam Grzymkowski'yi Türkiye'deki AB heyetine askeri danışman olarak atadı.



Askeri danışman atama kararının, Brüksel'de Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisinin daha geniş bağlamındaki rolüne ilişkin görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.



Türkiye'yi yakından tanıyan bir isim...



Albay Adam Grzymkowski 2010-2024 yılları arasında Polonya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Savunma, Askeri, Deniz ve Hava Ataşesi olarak görev yaptı.

Türkiye ile savunma sanayi, NATO tatbikatları ve ikili anlaşmalar konusunda köprü görevi gördü.

AB'nin Türkiye'ye atadığı ilk askeri danışman olarak bir kez daha Türkiye'de görev yapacak.