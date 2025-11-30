Son Mühür- CHP'de rekor oyla güven tazeleyen Özgür Özel'e Avrupa'daki sosyal demokrat ve sosyalist partilerden açık destek geldi.

Avrupa Birliğine'ne tam üye, aday ülke ve gözlemci üye ülkelerden toplamda 61 sol, sosyalist ve sosyal demokrat parti ortak bir açıklamayla CHP'nin 39.Olağan Kurultayı'na yönelik bir açıklamada bulundu.

CHP kardeş partimiz...



CHP'yi kardeş parti olarak tanımlayan açıklamada, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Türkiye'de demokrasiyi savunan herkese dayanılma mesajı gönderdiği vurgulandı.



Özgür Özel'in geçtiğimiz ay Hollanda'daki PES kongresine katılarak partiler arasındaki yakın bağları gözler önüne serdiğinin hatırlatıldığı açıklamada,

''İttifakımız günlük siyasetin ötesine; özgürlüğün, hakların ve adaletin tam anlamıyla güvence altına alındığı ortak bir gelecek vizyonuna dayanmaktadır. Bu Kurultay, sadece CHP’nin Türkiye’nin siyasal yapısındaki yerini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda artan siyasi baskı ortamında daha geniş bir demokratik muhalefeti de desteklemektedir.'' ifadelerine yer verildi.