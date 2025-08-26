ABD Başkanı Donald Trump, kararı kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıkladı. Trump, Cook’a gönderdiği resmi mektubu da paylaşarak Federal Rezerv Yasası’nın başkana yönetim kurulu üyelerini görevden alma yetkisi verdiğini hatırlattı.

Mektubunda, “Sizi görevden almak için yeterli gerekçe olduğuna kanaat getirmiş bulunuyorum” ifadesini kullanan Trump, kararının hukuki dayanağını vurguladı.

İpotek belgelerindeki çelişkiler

Trump, Cook’un görevden alınma gerekçesi olarak ipotek sözleşmelerinde çelişkili beyanlarda bulunmasını gösterdi.

Örnek olarak Michigan’daki bir mülk için “gelecek yıl birincil ikametgah” taahhüdünde bulunulduğunu, iki hafta sonra ise Georgia’daki başka bir mülk için aynı taahhüdün verildiğini belirtti.

Trump, bu durumun masum bir hata olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak, “İkinci belgeyi imzalarken ilk taahhüdünüzden habersiz olmanız düşünülemez” dedi.

“Amerikan halkı güven duymak zorunda”

Trump, Fed yönetimindeki güven unsuruna dikkat çekerek, “Amerikan halkı, Fed’in politikalarını belirleyen üyelerin dürüstlüğüne tam güven duymak zorundadır.

Bir mali konuda sergilediğiniz aldatıcı ve muhtemel suç teşkil eden davranışlar ışığında, halkın size güven duyması mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

Cook’un beyanlarının “ağır ihmal” anlamına geldiğini söyleyen Trump, bu durumun Cook’un bir mali düzenleyici olarak ehliyetini ve güvenilirliğini zedelediğini belirtti.

Görevden alma kararı derhal yürürlüğe girdi

Trump, Lisa Cook’un ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu’ndaki görevine “derhal geçerli olmak üzere” son verildiğini açıkladı. Cook, Fed’in 111 yıllık tarihinde bir ABD Başkanı tarafından görevden alınan ilk üye oldu.

Cook: "Görevden alınmam hukuken geçersizdir"

Cook ise yaptığı yazılı açıklamada, “Görevden alınmam hukuken geçersizdir. Başkanın bu konuda yetkisi yoktur. Görevime devam ediyorum” ifadelerini kullandı. Avukatı Abbe David Lowell da Trump’ın kararını “hukuksuz” olarak niteledi ve yargı sürecinin başlatılacağını duyurdu.

Kararın ardından finansal piyasalarda sert hareketler yaşandı. ABD doları değer kaybederken, iki yıllık tahvil getirileri geriledi. Yatırımcıların güvenli liman arayışı altın ve Japon yeni gibi varlıklara yönelimi artırdı.

Fed’in ilk siyah kadın üyesi

Lisa Cook, 2022 yılında Fed yönetimine atanmış ve 2023’te 14 yıllık görev süresi için onaylanmıştı. Ekonomi tarihçisi olan Cook, aynı zamanda Fed’in ilk siyah kadın üyesi olarak tarihe geçmişti.