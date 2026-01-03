Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında hayata geçirmeyi planladığı 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde açıklama zorunluluğu uygulamasının ertelendiği öğrenildi.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme için çalışmaların henüz tamamlanmadığı bildirildi.

Düzenleme 1 Ocak’ta yürürlüğe girmedi

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; para transferlerine yönelik hazırlanan tebliğ, planlanan tarihte yürürlüğe girmedi.

Maliye yönetimi, sistem altyapısının ve kontrol mekanizmalarının henüz yeterince hazır olmaması nedeniyle uygulamanın ileri bir tarihe bırakıldığını açıkladı. Yetkililer, düzenleme üzerinde teknik ve hukuki çalışmaların bir süre daha devam edeceğini belirtti.

Amaç: Paranın kaynağını şeffaflaştırmak

Hazırlanan düzenlemenin temel amacı; dolaşımdaki paranın kaynağının net şekilde tespit edilmesini sağlamak, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve terörün finansmanıyla mücadeleyi güçlendirmek olarak öne çıkıyor.

Yeni sistemle birlikte özellikle yüksek tutarlı para transferlerinin daha yakından izlenmesi ve şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

20 milyon TL’yi aşan nakit işlemler de kapsama alınacaktı

Tebliğ taslağında yalnızca 200 bin TL ve üzeri para transferlerine açıklama zorunluluğu değil, aynı zamanda elektronik transfer işlemlerinde 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemler için “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması şartı da yer alıyordu.

Bu uygulamayla büyük ölçekli nakit hareketlerinin kayıt altına alınması ve izlenebilirliğin artırılması amaçlanıyordu.

Yeni tarih merak ediliyor

Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin yeniden gündeme gelmesi ve uygulamaya alınması bekleniyor.

Ancak şu an için açıklama zorunluluğunun hangi tarihte yürürlüğe gireceğine ilişkin resmi bir takvim paylaşılmış değil.