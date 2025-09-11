Son Mühür- ABD'de tarım dışı işsizlik maaşı başvuruları 263 bin olarak açıklandı. Bu rakam, piyasalarda 235 bin seviyesinde oluşan beklentinin üzerinde gerçekleşti. İş gücü piyasasında yavaşlama sinyali olarak değerlendirilen veriler, ekonomideki kırılganlıklara dikkat çekti.

Tahvil Faizleri %4’ün altına indi

Verilerin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4 seviyesinin altına geriledi. Böylece tahvil getirileri Nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Piyasalarda bu düşüş, yatırımcıların risk algısındaki değişimle birlikte güvenli liman arayışının işareti olarak yorumlandı.

Piyasalarda yansımalar

Beklentilerin üzerinde gelen işsizlik başvuruları, ABD ekonomisinde istihdam piyasasının soğuma ihtimalini gündeme taşıdı. Analistler, bu gelişmenin Fed’in faiz politikaları üzerindeki olası etkilerini yakından takip ediyor. Özellikle tahvil faizlerindeki gerileme, para politikasında gevşeme beklentilerini destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.