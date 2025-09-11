İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı atamalarını açıkladı. Açıklamaya göre, toplam 10 birimde yeni görevlendirmeler yapıldı.

Yeni atamalar kapsamında şu isimler görevlendirildi:

  • Serdar Büyükleblebici – Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkan Vekili

  • Ünsal Hayal – Özel Harekat Başkanı

  • Ümit Mutlu – Trafik Başkanı

  • Yusuf Topcan – Terörle Mücadele Daire Başkanı

  • Fikret İşgören – Koruma Daire Başkanı

  • Mehmet Umutlu – Destek Hizmetleri Daire Başkanı

  • Murat Çelik – TBMM Koruma Daire Başkanı

  • Fatih Yalçın – Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı

  • Güven Çopur – Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı

  • Mustafa Akdam – Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı

Ali Yerlikaya-48

Bakan Yerlikaya’dan teşekkür ve başarı dileği

Bakan Yerlikaya, bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen isimlere başarılar diledi.

Kaynak: İHA