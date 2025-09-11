İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı atamalarını açıkladı. Açıklamaya göre, toplam 10 birimde yeni görevlendirmeler yapıldı.
Yeni atamalar kapsamında şu isimler görevlendirildi:
-
Serdar Büyükleblebici – Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkan Vekili
-
Ünsal Hayal – Özel Harekat Başkanı
-
Ümit Mutlu – Trafik Başkanı
-
Yusuf Topcan – Terörle Mücadele Daire Başkanı
-
Fikret İşgören – Koruma Daire Başkanı
-
Mehmet Umutlu – Destek Hizmetleri Daire Başkanı
-
Murat Çelik – TBMM Koruma Daire Başkanı
-
Fatih Yalçın – Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı
-
Güven Çopur – Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı
-
Mustafa Akdam – Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı
Bakan Yerlikaya’dan teşekkür ve başarı dileği
Bakan Yerlikaya, bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen isimlere başarılar diledi.