İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı atamalarını açıkladı. Açıklamaya göre, toplam 10 birimde yeni görevlendirmeler yapıldı.

Yeni atamalar kapsamında şu isimler görevlendirildi:

Serdar Büyükleblebici – Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkan Vekili

Ünsal Hayal – Özel Harekat Başkanı

Ümit Mutlu – Trafik Başkanı

Yusuf Topcan – Terörle Mücadele Daire Başkanı

Fikret İşgören – Koruma Daire Başkanı

Mehmet Umutlu – Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Murat Çelik – TBMM Koruma Daire Başkanı

Fatih Yalçın – Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı

Güven Çopur – Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı

Mustafa Akdam – Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı

Bakan Yerlikaya’dan teşekkür ve başarı dileği

Bakan Yerlikaya, bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen isimlere başarılar diledi.