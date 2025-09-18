Pensilvanya Eyalet Polisi Komiseri Albay Christopher Paris, York Bölgesi'nde yaşanan silahlı saldırıda üç polis memurunun yaralanarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

NBC News, beş polis memurunun tutuklama emrini uygularken yaralandığını duyurdu.

Açıklama yapıldı

Paris, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

''Saldırganın öldüğünü doğrulayabilirim. Bugün vurulan beş kolluk kuvveti mensubunun üçünün ölümcül, ikisinin ise durumunun şu anda kritik ancak stabil durumda olduğunu doğrulayabilirim."

Destek verildi

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin, York County'de çok sayıda polis memurunun vurulmasının ardından olay yerine giderek yerel kolluk kuvvetlerine destek sağladığını açıkladı.