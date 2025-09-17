İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde yürüttüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 62’ye, yaralananların sayısı ise 165 bin 697’ye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yoğun bombardıman altında sivillerin hayatta kalma mücadelesinin giderek zorlaştığı belirtildi. Son 24 saatte hastanelere 98 sivilin cansız bedeni, 385 kişinin ise yaralı olarak getirildiği ifade edildi.

Ateşkesten bu yana 12 bini aşkın ölüm

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 18 Mart’tan bu yana ateşkesi tek taraflı ihlal ettiğini, bu tarihten itibaren 12 bin 511 kişinin hayatını kaybettiğini ve 53 bin 656 kişinin yaralandığını açıkladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 65 bin 62’ye, yaralı sayısı 165 bin 697’ye yükseldi.

Yardım dağıtım noktalarına saldırılar sürüyor

İsrail’in yardım merkezlerine düzenlediği saldırılar sonucu, son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği, 87 kişinin yaralandığı bildirildi. Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısının 2 bin 504’e, yaralı sayısının ise 18 bin 381’e çıktığı kaydedildi.

Açlık nedeniyle ölümler artıyor

Gazze Şeridi’nde yetersiz beslenme ve açlık kaynaklı ölümlerin de devam ettiği açıklandı. Son 24 saatte açlık nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, böylece toplam ölü sayısı 146’sı çocuk olmak üzere 432’ye yükseldi. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos 2025’te Gazze için kıtlık ilan etmesinin ardından, açlık kaynaklı 154 ölüm kaydedildi.

Sivillerin yaşam mücadelesi giderek zorlaşıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıların yoğunluğunun artmasıyla birlikte sivillerin hayatta kalma şansının ciddi şekilde azaldığını vurguladı. Gazze’de altyapı ve sağlık hizmetlerinin zarar görmesi, insani yardım ulaştırma çabalarını da sekteye uğratıyor.