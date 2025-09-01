Son Mühür - Olayın seyri şu şekilde: Çetin, Manhattan’da trafik ihlali nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltında fenalaşan genç sürücü, Bellevue Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye bilinci kapalı getirilen Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tartışmalı İddialar
• Çetin’in hastaneye kelepçeli sedyeyle taşındığı ve uzun süre bu şekilde tutulduğu iddia edildi. Arkadaşlarının tepkisi üzerine kelepçelerin çıkarıldığı belirtildi.
• Polis yetkilileri, Çetin’in “intihar girişiminde bulunduğunu” öne sürdü. Ancak ailesi ve yakınları bu iddiayı kesin bir dille reddederek olayın şüpheli olduğunu savundu.
Tepkiler ve Soruşturma
• Olay sonrası hastane önünde toplanan Türk vatandaşları ve arkadaşları, yetkililerden kapsamlı bir açıklama talep etti.
• New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın danışmanı ve NYPD dedektifi Mohamed Amen, aileye soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bilgisini verdi.
• Adli tıp raporunun ardından Musa Çetin’in cenazesinin Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyor.