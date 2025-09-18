Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileri nedeniyle ABC'de yayınlanan bir komedi programı yayından kaldırıldı.

ABC'nin en çok izlenen programları arasında yer alan Jimmy Kimmel Live'de, geçtiğimiz günlerde uğradığı suikastle öldürülen Charlie Kirk'ün ölümü sonrası Trump'ın siyasi puan kazanmak için kullandığını öne süren Kimmel, Trump'ın yasını eleştirerek, "dört yaşında bir çocuğun bir Japon balığının yasını tutmasına" benzetmişti.

ABC tehdit sonrası harekete geçti...



ABD Federal İletişim Komisyonu Başkanı Brendan Carr'ın programlarında sık sık Trump'ı hedef alan Kimmel'in programlarının durdurulması çağrısı sonrası harekete geçen ABC, Kimmel'in programını kaldırma kararı aldı.



Karar sonrası ortak bir bildiri yayınlayan Amerika Batı Yazarlar Birliği ve Amerika Doğu Yazarlar Birliği, "Hükümette bu temel gerçeği unutanlar utansın. İşverenlerimize gelince, sözlerimiz sizi zengin etti. Bizi susturmak tüm dünyayı yoksullaştırır." uyarısında bulundu.

Oyuncuları temsil eden sendika SAG-AFTRA, programın yayından kaldırılmasını kınayarak, "Jimmy Kimmel Live!'ın yayından kaldırılması kararı, herkesin özgürlüğünü tehlikeye atan bir baskı ve misillemedir" dedi.

Oyuncu Ben Stiller ise sosyal medya sitesi X'te "Bu doğru değil" diye yazdı.

Amerikan Müzisyenler Federasyonu ise kararı ''Bu, devlet sansürüdür." sözleriyle eleştirdi.