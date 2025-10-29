Amerika Birleşik Devletleri (ABD), her gün yeni olaylarla ve gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez de maymunlarla gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), üzerlerinde deney yapılan maymunların kaçtığı öğrenildi. Maymunları taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucunda serbest kalan çok sayıda maymun kaçarak kayıplara karıştılar.

Hastalık riski kapıda!

Maymunların kaçmasının ardından yetkililerden de ilk açıklama geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kaçan maymunların Hepatit-C, HSV ve COVID gibi hastalıkları taşıdıkları öğrenildi. Bu açıklama, ABD halkında büyük endişe yarattı.

İnsanlara saldırıyorlar!

ABD'den gelen ilk bilgilere göre kaçan maymunların serbest bir şekilde dolaşırken aynı zamanda da insanlara saldırdıkları öğrenildi. Bu gelişme başta ABD olmak üzere dünya kamuoyunda da büyük yankı uyandırırken, aynı zamanda endişe ve korkuyu da beraberinde getirdi.