İzlanda’nın başkenti Reykjavik, tarihinin en yoğun ekim ayı kar yağışına sahne oldu. Meteoroloji tahminlerinin ötesine geçen fırtına, kısa sürede şehri beyaza bürüdü. Birçok araç yolda kaldı, bazı sürücüler araçlarını terk etmek zorunda kaldı.

Sabahın erken saatlerinde kar temizliği başladı

Yetkililer, salı günü sabaha karşı saat 04.00 civarında şehirdeki ana yollar ve yaya güzergâhlarında kar temizleme çalışmalarına başladı. Ancak gün boyunca yoğun kar yağışı etkisini sürdürdüğü için ekiplerin çalışmaları kesintisiz devam etti. Belediye yetkilileri, yolların açık kalabilmesi için tüm iş makinelerinin seferber edildiğini bildirdi.

Sürücülere uyarı: Yaz lastikleriyle trafiğe çıkmayın

Yetkililer, özellikle kış lastiği bulunmayan araç sürücülerini yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyardı. Polis, birçok aracın yetersiz ekipman nedeniyle yollarda kaldığını, bazı sürücülerin araçlarını terk ederek yürüyerek evlerine dönmeye çalıştıklarını açıkladı. Ulaşımda yaşanan bu aksamalar nedeniyle şehir içinde toplu taşıma seferleri de gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Sarı alarm başkent ve güney bölgelerinde geçerli

Reykjavik başta olmak üzere başkent çevresi, güney kesimler ve Faxaflói bölgesi için sarı meteorolojik uyarı verildi. Bu uyarı, yoğun kar yağışı, düşük görüş mesafesi ve ulaşımda ciddi aksaklıklar konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Yetkililer, hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri konusunda halka bilgi notu yayımladı. Daha önce yürürlükte olan turuncu kodlu hava uyarısı ise öğleden sonra kaldırıldı.

Hava tahminine göre yağış sona eriyor

İzlanda Meteoroloji Dairesi’nden meteorolog Arnason, başkent çevresi ve Reykjanes Yarımadası’ndaki kar yağışının akşam saatlerinde sona ereceğini duyurdu. Arnason, “Yağış miktarı belirgin şekilde azaldı. Bu gece yeni bir kar yağışı beklenmiyor,” dedi.

Polis: “Saat 15.00’ten sonra dışarı çıkmayın”

Reykjavik Emniyeti ve Sivil Savunma Merkezi, vatandaşlara salı günü saat 15.00 itibarıyla evlerine dönmeleri çağrısında bulundu. Uyarının ardından şehirdeki birçok iş yeri ve kamu kurumu faaliyetlerine ara verdi. Reykjavik Belediyesi, acil ve temel hizmetleri artırırken, bazı kamu binalarını güvenlik nedeniyle gün boyu kapalı tuttu.

Uçuşlarda iptaller ve gecikmeler yaşandı

Yoğun kar yağışı hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Keflavik Havalimanı’nda sabah saatlerinde başlayan gecikmelerin ardından Icelandair, öğle sonrası tüm seferlerini iptal etti. Ancak yabancı hava yollarına ait uçuşların büyük bölümünün planlandığı şekilde sürdüğü bildirildi.