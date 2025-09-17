Son Mühür- ABD’de aileleri bulunan çok sayıda Türk vatandaşı, bu uzun bekleme süreleri nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Halihazırda randevusu bulunan başvuru sahipleri dışında yeni başvurular için en erken tarih, 2027 Haziran ayı olarak görünüyor. Bu durum, acil seyahat planı olan vatandaşların mağduriyetini artırıyor.

ABD’nin politikası eleştiri konusu

ABD’nin son yıllarda Türkiye’ye yönelik vize politikalarında sertleşme gözlemleniyor. Ankara Büyükelçiliği’nde turist vizeleri için ayrılan kontenjanın artırılmaması dikkat çekerken, benzer bir uygulama Orta Doğu ülkelerinde de geçerli. Örneğin, Abu Dabi’de ABD vizesi için bekleme süresi 18 aya kadar çıkmış durumda.

İstanbul en uzun süreli merkezlerden

İstanbul, en uzun vize randevu sürelerinin görüldüğü merkezlerden biri haline geldi. Başvuru süreci DS-160 formunun doldurulması ve 185 dolarlık MRV ücretinin ödenmesiyle başlıyor. Ancak randevuların ileri tarihlere verilmesi, başvuru sahiplerini ciddi anlamda zorluyor.

Vize için gerekli belgeler

-ABD turist vizesine başvuruda bulunacakların hazırlaması gereken belgeler şunlar:

-DS-160 onay sayfası

-MRV ücret dekontu

-Geçerli pasaport

-Biyometrik fotoğraf

-Mali durumu ve Türkiye’ye dönüş bağlarını gösteren evraklar

Mülakat ve vize teslimi

Başvuru sahipleri, mülakat sürecini tamamladıktan sonra vizeleri onaylanırsa, pasaportlarına işlenmiş şekilde birkaç gün içinde teslim alabiliyor. Ancak uzun bekleme süreleri, bu aşamaya gelmenin dahi yıllar almasına yol açıyor.