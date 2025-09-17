Son Mühür- CHP'de yeniden genel başkanlık koltuğuna dönüş ihtimali nedeniyle gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemi değerlendirdiği son yazısına Halk Tv'nin yaklaşımı Kılıçdaroğlu'na gönül verenleri kızdırdı.

Kılıçdaroğlu'nun T24 için kaleme aldığı "Yeni dünya düzenine doğru..." başlıklı yazısına,

''Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu ama sanki başka bir ülkede yaşıyormuş gibi konuştu'' notuyla yapılan Halk Tv paylaşımına Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten tepki gecikmedi.

Kavgası bu toprakların geleceği için...



Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nu hedef alan Celal Çelik, Londra'da yaşayan Mahiroğlu'na göndermede bulunarak,

''Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu;

Devlet vazifesini yerine getirmek üzere çıktığı yurtdışı görevi ve kısa siyasi ziyaretler dışında hiçbir zaman yurtdışına çıkmamıştır.

Başka bir ülkede yaşamamıştır ve

bundan sonra da yurtdışında yaşamak gibi bir niyeti yoktur.

Hayatını bu vatan topraklarına adamış, mayasını bu topraklardan almıştır. Kökleri ve geçmişi buradadır,

kavgası bu toprakların geleceği içindir.

Peki paylaştığım bu habere, daha doğrusu kepazeliğe imza atan yayın organının sahibi nerededir?!

Yurt dışında hangi malikanelerde yaşamaktadır?

Ülkeye neden gelememektedir?

Kimlerle bağlantılıdır?' diye sordu.



Vicdanına havale ediyorum...



''Eline geçirdiği bu basın gücüyle, toplumu provoke etmekteki amacı nedir?'' diye soran Çelik,

''Siyasete katkı sunmak, geleceğe bir bakış açısı kazandırabilmek amaçlarıyla kaleme aldığı makale üzerinden bile atılan bu manşeti milletimizin ve basın camiasının

vicdanına havale ediyorum.

Ey müptezel;

bütün duvarları yalan haber afişleriyle kaplasan,

bütün televizyonları ve basın-yayın organlarını ele de geçirsen,

Milletimiz sonuçta vicdanına döner bakar, senin kim olduğunu kolaylıkla anlar!

Senin peşini bırakan senden namert olsun...'' mesajı verdi.