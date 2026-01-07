Son Mühür - ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, vize başvurularına ilişkin yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Düzenleme kapsamında, belirlenen ülkelerin vatandaşlarından vize başvurusu sırasında teminat alınacak ve uygulama 21 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.
Teminat uygulamasına dahil edilen ülkeler ise şu şekilde sıralandı;
Cezayir, Angola, Antigua ve Barbuda, Bangladeş, Benin, Burundi, Cabo Verde, Fildişi Sahili, Küba, Cibuti, Dominika, Fiji, Gabon, Kırgızistan, Nepal, Nijerya, Senegal, Tacikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela ve Zimbabve
Bu ülkelerden yapılacak vize başvurularında, mülakat sürecinde belirlenecek tutarda 5 bin ile 15 bin dolar arasında teminat yatırılması talep edilecek.
Ödemelerde iade olacak mı?
Bakanlık, teminat yatırılmasının vizenin onaylanacağı anlamına gelmediğini vurgularken, yetkili memurun onayı olmaksızın yapılan ödemelerin geri alınamayacağını belirtti. Bu düzenlemeyle, çoğu Afrika’da olmak üzere Latin Amerika ve Asya’dan da bazı ülkelerin yer aldığı toplam 38 ülke listeye eklendi. Öte yandan ABD’nin, Aralık 2025’te İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu vize muafiyet programındaki 42 ülkeden gelecek turistlerin son 5 yıla uzanan sosyal medya geçmişini incelemeyi planladığı da açıklanmıştı.