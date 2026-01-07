Son Mühür- İzmir’in Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile ünlü Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan arasındaki birliktelik ve çiftin Tayland tatili, magazin gündeminden siyasetin merkezine taşındı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tatil görüntüleri tartışılmaya devam ederken, konuya dair en çarpıcı yorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. AK Parti Grup Toplantısı'nda partililere seslenen Erdoğan, isim vermeden yaptığı "tropik ada" çıkışıyla, yerel yönetimlerdeki harcamalar ve öncelikler üzerinden muhalefet belediyelerini sert bir dille eleştirdi.

"Tropik adalarda keyif çatan aymazlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin küresel fırtınalardan ancak AK Parti ve Cumhur İttifakı kadrolarıyla kurtulabileceğini vurguladı. Vatandaşın mağduriyetine sebep olan belediyecilik anlayışına dikkat çeken Erdoğan, seçim döneminde verilen vaatlerin unutulduğunu savundu. Konuşmasının devamında, belediye bütçelerinin doğru yönetilmediğini iddia eden Cumhurbaşkanı, "Maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle tropik adalarda keyif çatan aymazların bir daha şehirlerimize musallat olmaması için çalışacağız" ifadelerini kullanarak Buca Belediye Başkanı’nın Phuket tatiline yönelik eleştirilerini kamuoyuyla paylaştı.

Buca ve Ankara üzerinden belediyecilik tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sadece Buca ile sınırlı kalmayıp Ankara’daki su sorununa da temas ederek yerel yönetimler üzerindeki baskıyı artırdı. Belediyelerin "arpalığa" çevrildiğini öne süren Erdoğan, milleti vaat yağmuruna tutup icraat noktasında yetersiz kalanların insafına bırakmayacaklarını söyledi. Bu açıklamalar, önümüzdeki dönemde yerel yönetimlerin şahsi harcamaları ile kamu hizmetleri arasındaki dengenin siyasi tartışmaların ana eksenini oluşturacağının sinyali olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı kapsamlı konuşmada ise Türkiye ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin gelecek vizyonuna dair açıklamalar yaptı. 2026 yılını ülkemiz için tam anlamıyla bir "reform dönemi" ilan eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Reform Programı’nın yasama organının desteğiyle kararlılıkla hayata geçirileceğini vurguladı. Devletin her kademesinde milletin vakarını ve ülkenin saygınlığını merkeze alarak hareket ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı, yeni dönem yol haritasının genel çerçevesini çizdi.

Deprem Bölgesinde umutlar yeniden inşa edildi

Geçtiğimiz yılın öncelikli gündem maddesinin deprem bölgesindeki ihya çalışmaları olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetzede vatandaşlara verilen sözlerin tutulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıl sonuna kadar 455 bin afet konutunun kura çekiminin tamamlandığını kaydeden Erdoğan, deprem bölgesinde sadece binalar değil, aynı zamanda yıkılan umutların da yeniden inşa edildiğini söyledi. Devletin güven tazelediği bu süreçte, teslim edilen yuvaların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yeni yılda da bölgedeki çalışmaların aynı yüksek tempoda kesintisiz devam edeceğinin altını çizdi.

19 Trilyon liralık yatırım ve kalkınma bütçesi

TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, yaklaşık 19 trilyon liralık bu kaynağın 86 milyon vatandaşın refahı için kullanılacağını ifade etti. Hazırlanan bütçenin kalkınma odaklı, insan merkezli ve üretim ekonomisini teşvik eden bir yapıda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, bütçe görüşmeleri sırasında sergilenen özverili çalışma için Cumhur İttifakı ortağı MHP grubuna, kabine üyelerine ve bürokratlara teşekkürlerini iletti. 2026 bütçesinin tavizsiz uygulanarak ekonomi hedeflerine ulaşılacağını vurgulayan Erdoğan, bu yılın dijital tehditlerden korunmadan sosyal yardım sisteminin modernizasyonuna kadar geniş bir yelpazede yeniliklere sahne olacağını müjdeledi.

Küresel fırtınaya karşı Cumhur İttifakı güvencesi

Dünyanın ve bölgenin içinden geçtiği zorlu sürece dikkat çeken Erdoğan, küresel ekonominin değerli metaller ve enerji kaynakları üzerinden şekillenecek sert bir paylaşım savaşının eşiğinde olduğunu savundu. Batı dünyasının elindeki diplomatik argümanları kaybettiğini ve acımasız bir bölüşüm kavgasının yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi bu fırtınadan koruyacak yegane iradenin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu söyledi. Erdoğan, "Masada olmayanın menüye konulduğu bu düzende, Türkiye’yi sahili selamete ulaştıracak kadro buradadır" diyerek emperyalist oyunları bozacak tecrübeye sahip olduklarını kaydetti.

Türkiye Yüzyılı hedefinden taviz yok

Konuşmasının son bölümünde Türkiye Yüzyılı vizyonunun tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için gece gündüz çalışacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın tökezlemesini bekleyen çevrelerin bir kez daha hüsrana uğrayacağını dile getirdi. Siyaseti bir hizmet yarışı olarak gördüklerini ve yerine getiremeyecekleri hiçbir sözü vermediklerini hatırlatan Erdoğan, muhalefetin vizyonsuzluğuyla mücadele ederken aynı zamanda 86 milyon vatandaşın ve gönül coğrafyasındaki dostların geleceği için her türlü imkanı seferber edeceklerini vurguladı.