Son Mühür - ABD ve Çin, deniz taşımacılığı alanındaki karşılıklı adımlarını askıya aldı. Washington, Çin’in gemi inşa sektörüne yönelik soruşturmasını durdururken, Pekin de misilleme kapsamında başlattığı soruşturmayı ve ABD gemilerine uygulamayı planladığı liman ücretlerini erteledi. İki ülke arasında alınan bu karar, liderler düzeyinde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ilişkilerde yaşanan yumuşamanın yeni bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Güney Kore için atılacak adımlarda durduruldu

Daha önce ABD ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Çin’in Güney Kore merkezli Hanwha Ocean’a uygulamayı planladığı yaptırımların da askıya alındığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından şirket hisseleri yüzde 2,9’a kadar yükseldi. Hanwha Ocean’dan yapılan açıklamada, “Bu adımın Çin’deki iş ortaklarımızla ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi. Deniz taşımacılığı, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 80’ini kapsıyor ve ABD-Çin geriliminin navlun ücretlerini yükselterek ticaret akışını aksattığı bildiriliyordu. Liman ücretleri ve karşılıklı soruşturmalar, tedarik zincirinde baskı oluşturuyordu. Drewry Maritime Services yöneticisi Jayendu Krishna, “Askıya alma devam ettiği sürece küresel taşımacılık üzerindeki baskı azalacak, ancak risk tamamen ortadan kalkmış değil” değerlendirmesinde bulundu.