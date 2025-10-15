ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan silahlı kuvvetlerinin Venezuela açıklarında bir tekneye düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Trump’tan sosyal medya üzerinden açıklama

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. ABD Başkanı, "Savunma Bakanı, Venezuela kıyılarının açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve terörist örgüt olarak tanımlanan bir gruba ait tekneye ölümcül operasyon düzenlenmesini emretti" ifadelerini kullandı.

İstihbarat verileri saldırıyı destekliyor

Trump, elde edilen istihbaratın, söz konusu teknenin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğunu, yasa dışı uyuşturucu rotalarını kullandığını ve terörist gruplarla ilişkili olduğunu ortaya koyduğunu aktardı.

ABD Başkanı, operasyonun uluslararası sularda gerçekleştiğini ve gemide bulunan altı erkeğin hayatını kaybettiğini, Amerikan askerlerinin ise herhangi bir zarar görmediğini vurguladı