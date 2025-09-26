Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Irak-Türkiye Boru Hattı’nın yeniden açılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, anlaşmanın ABD’nin kolaylaştırıcılığıyla sağlandığı vurgulandı ve “Bu süreç hem Amerikalılar hem de Iraklılar için somut faydalar üretecek” ifadelerine yer verildi.

Hükümetler ve IKBY’nin işbirliği

Boru hattının yeniden faaliyete geçmesi için yapılan anlaşmada Irak Hükümeti’nin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve uluslararası enerji şirketlerinin de rol aldığı bildirildi. ABD, sürece katkı sağlayan Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve diğer yetkililerin çabalarını övgüyle karşıladığını açıkladı.

Ekonomik ortaklığa katkı sağlayacak

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın yalnızca boru hattının işletilmesiyle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda ABD ile Irak arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendireceği belirtildi. Anlaşmanın, Amerikan şirketleri için Irak genelinde daha istikrarlı bir yatırım ortamı yaratacağı ifade edildi.

Bölgesel enerji güvenliği vurgusu

ABD Büyükelçiliği, anlaşmanın bölgesel enerji güvenliğini artıracağına ve Irak’ın egemenliğini pekiştireceğine dikkat çekti. Böylece Irak-Türkiye Boru Hattı’nın yeniden açılmasının hem ekonomik hem de stratejik açıdan önemli bir adım olduğu vurgulandı.