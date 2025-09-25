Ekvador’un kuzeyinde, Kolombiya sınırına yakın Esmeraldas kentinde bulunan bir hapishanede isyan çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olayda, resmi açıklamalara göre en az 17 kişi yaşamını yitirdi.

Nedenine ilişkin belirsizlik

Yetkililer, isyanın çıkış nedeni hakkında henüz kesin bir bilgi paylaşmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Hükümet: “Çeteler kontrol mücadelesi veriyor”

Ekvador hükümeti, son dönemde art arda yaşanan isyanlardan cezaevlerinde güç mücadelesi veren suç çetelerini sorumlu tuttu. Açıklamada, çetelerin bulundukları hapishanelerde kontrol sağlamaya çalışırken sık sık çatışmalara neden oldukları vurgulandı.

Güneydeki hapishanede de isyan olmuştu

Ülkede geçtiğimiz günlerde de bir başka isyan yaşanmıştı. Ekvador’un güneyindeki bir hapishanede çıkan olaylarda 14 kişi hayatını kaybetmişti. Son yaşanan gelişmeler, ülkede cezaevlerindeki güvenlik sorunlarının giderek büyüdüğünü gözler önüne serdi.