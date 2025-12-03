Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "yüksek riskli ülke" kategorisinde bulunan 19 ülkenin vatandaşlarının yaptığı tüm iltica başvurularını ve göçmenlik yardımı taleplerini askıya aldı.

Kurum personeline talimat

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), internet sitesinden konuyla ilgili bir bilgi notu yayımladı. Yönergeye göre kurum personeline, “kapsamlı bir inceleme tamamlanana kadar, yabancının uyruğu ne olursa olsun tüm I-589 Formları (İltica ve Sınır Dışı Edilmeme Başvurusu) ve yardım taleplerini askıya almaları” talimatı verildi.

'Yüksek riskli 19 ülke' sınıfında yer alıyorlar

Trump’ın 5 Haziran’da imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye seyahati yasaklanmıştı. Ayrıca Trump, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşları için de seyahat kısıtlamaları getirmişti. Bu ülkeler, bilgi notunda belirtilen "yüksek riskli 19 ülke" kategorisine dahil ediliyor. Neler yaşanmıştı? Washington Polis Departmanı, 26 Kasım’da yerel saatle 14.15 civarında Beyaz Saray yakınlarında görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, saldırganın tek kişi olduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı. ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, zanlının 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğunu ve vurulan Ulusal Muhafızların Sarah Beckstrom (20) ile Andrew Wolfe (24) olduğunu bildirdi. Pirro, Lakanwal’ın, saldırıda hedef aldığı Beckstrom’un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını belirtti. Öte yandan, ABD basınında Lakanwal’ın Afganistan’da 15 yaşında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplardan dolayı “rahatsız olduğu” iddia edildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Dominik Cumhuriyeti gezisi sırasında yaptığı açıklamada, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafız sayısının artırılacağını ve Başkan Donald Trump’ın talimatıyla Washington’a 500 yeni asker sevk edileceğini duyurdu.