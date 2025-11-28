Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz açıklarında seyir halindeyken isabet aldığını bildiren VIRAT isimli tankerden acil durum çağrısı alındığını duyurdu. Yaklaşık 35 deniz mili açıkta meydana gelen olay üzerine bölgeye hızla müdahale edildi.

Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi

Acil ihbarın ardından bölgeye hem kurtarma unsurları hem de yakın konumdaki ticari bir gemi sevk edildi. Müdahale ekiplerinin tankere ulaşma süreci koordineli şekilde yürütülüyor.

20 personelin sağlık durumu iyi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, tankerde bulunan 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Gemide can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Makine dairesinde yoğun duman tespit edildi

Yapılan ilk kontrollerde, isabetin ardından tankerin makine dairesinde yoğun duman oluştuğu bildirildi. Dumanın kaynağına ilişkin incelemeler devam ederken, ekiplerin müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.

Süreç yakından takip ediliyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü, olayla ilgili tüm gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini belirterek kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.