Son Mühür- Uzak Asya'nın 17 binden fazla adaya ev sahipliği yapan ülkesi Endonezya bir kez daha deprem gerçeğiyle yüz yüze geldi.

Endonezya'nın Sulawesi adasında Salı günü 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Endonezya jeofizik ajansı BMKG'ye göre, depremin merkez üssünün Orta Sulawesi eyaletinin bakenti Palu kasabasının yaklaşık 42 kilometre (26,1 mil) güneydoğusuydu ve 10 km derinlikte kaydedildi.

BMKG'nin açıklamasına göre, tsunami riski bulunmuyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) de, depremin merkez üssünün, Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu ve depremin yerel saatle 11.27'de meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, 6,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Almanlara göre 6.8 büyüklüğündeydi...



Alman Jeoloji Araştırma Merkezi (GFZ) ise, 16 Haziran sabahı Endonezya'nın Sulawesi adasında 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssü olduğu belirtilen Palu kasabası 28 Eylül 2018'de meydana gelen 6.1 ve sonrasında 7.5 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami yüzünden 4 binden fazla can kaybına tanık olmasıyla dünya gündemine gelmişti.