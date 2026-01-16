Son Mühür- ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyareti muhalefetten önce AK Parti'de krize neden oldu.

Ziyaretle ilgili Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda,

''Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.'' ifadelerine yer verildi.



Oturma düzeni kafa karıştırdı...



Ancak ev sahibi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olmasına rağmen konuk olan ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın yayınlanan fotoğraflarda ortada oturması itirazları da beraberinde getirdi.

AK Parti eski milletvekili gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''Büyükelçi, sanki cumhurbaşkanı veya başbakan gibi bizim heyeti kabul etmiş!

Böyle bir oturma düzeni olmaz, çok incitici.

Hiç olmazsa yayınlamasaydınız!'' sözleriyle yaşanan tabloya karşı çıktı.



Trump'a çok yakın bir isim...



ABD Başkanı Trump'ın özel dostu olması nedeniyle klasik diplomat figüründen çok daha etkili bir isim olduğunu gösteren Tom Barrack, aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi sıfatıyla da bölgenin siyasi atmosferinde en önemli aktörlerden biri olmayı başarmış bir isim.

Osmanlı dönemine göndermede bulunarak,

''"Doğu Akdeniz'de yeni bir düzen kurmanın zamanı geldi. Ulus-devlet modeli engel. Türkiye Osmanlı millet sistemine geçmeli." sözleri nedeniyle uzun süre tartışılan Tom Barrack, muhalefet tarafından "Persona non grata (İstenmeyen Adam)" olarak nitelendirilmişti.

