Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, son günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar hafta sonundan itibaren hızlı bir düşüş gösterecek. Soğuk ve yağışlı havanın, hafta sonu ile yeni haftanın ilk günlerinde ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Yarın kuzey bölgelerde başlayacak yağışların, çarşamba gününe kadar Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul’un da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek iller arasında bulunduğu belirtiliyor.

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı değerlendirmede rüzgârın lodos yönüne döndüğünü ancak hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgasının geleceğini ifade etti. Çalışkan, pazar günü havanın oldukça soğuk olacağını, kuvvetli rüzgârların etkili olacağını ve hissedilen sıcaklığın eksi 1 dereceye kadar düşebileceğini söyledi.

İstanbul'da kar bekleniyor mu?

Kar beklentisine ilişkin açıklamalarını sürdüren Çalışkan, İstanbul’da kar yağışı konusunda net tablo için son günün beklenmesi gerektiğini vurguladı:

“Yeni soğuk hava dalgasıyla kar da gelecek. İstanbul’da yağış genelde yağmur olacak, zaman zaman karla karışık yağmur görülebilir. Pazar günü Sarıyer ve Başakşehir gibi denizden uzak bölgelerde yağışlar öğleden sonra kara dönecek. İstanbul’un tamamı kar olmayacak.”

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Önümüzdeki pazar ve pazartesi İstanbul’da karla karışık yağmur tescillendi. Çamlıca, Aydos, Şile yolu ve yüksek kesimlerde kar görülebilir”